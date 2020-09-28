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Из России в Нагорный Карабах могут отправиться 20 тысяч добровольцев

Дмитрий Байков
28 сентября, 2020 13:17
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фото: Flickr

Из России в Нагорный Карабах могут отправиться 20 тыс. добровольцев. Об этом заявил президент Союза армян РФ Ара Абрамян.

Произошедшее обострение ситуации Абрамян назвал спланированной акцией Азербайджана и Турции. «Они хотят, чтобы в Карабахе ни одного армянина не было».

По его словам, всего за одну ночь собрался список из 20 тысяч армянских добровольцев. Также около тысячи русских заявили, что готовы пойти на защиту Карабаха. Для отправки людей потребуется военный транспорт.

Абрамян добавил, что на собрании Союза было принято решение обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь остановить конфликт и оказать Карабаху гуманитарную помощь, сообщает телеграм-канал «Подъем».

Ранее посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявил, что в случае необходимости власти республики готовы обратиться к России за новыми поставками оружия.

темы
Россия
политика
Армения
конфликт
Нагорный Карабах
1 мин