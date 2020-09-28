Армения может обратиться к России за поставками оружия

фото: Минобороны РФ

Армения в случае необходимости готова обратиться к России за новыми поставками оружия. Об этом заявил посол республики в РФ Вардан Тоганян.

Дипломат напомнил о прошедшем накануне телефонном разговоре премьера Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе разговора, Пашинян проинформировал Путина о сложившейся ситуации в Нагорном Карабахе. Однако, по словам посла Армении, пока речь о военной помощи не шла. При этом он подчеркнул, что Ереван и Москва являются союзникам, пишет «РИА Новости».

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что армянская армия понесла большие потери в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.