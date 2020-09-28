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Армения может обратиться к России за поставками оружия

Дмитрий Байков
28 сентября, 2020 11:32
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фото: Минобороны РФ

Армения в случае необходимости готова обратиться к России за новыми поставками оружия. Об этом заявил посол республики в РФ Вардан Тоганян.

Дипломат напомнил о прошедшем накануне телефонном разговоре премьера Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе разговора, Пашинян проинформировал Путина о сложившейся ситуации в Нагорном Карабахе. Однако, по словам посла Армении, пока речь о военной помощи не шла. При этом он подчеркнул, что Ереван и Москва являются союзникам, пишет «РИА Новости».

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что армянская армия понесла большие потери в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

темы
Россия
политика
Армения
Азербайджан
конфликт
Нагорный Карабах
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