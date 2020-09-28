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Азербайджан сообщил о гибели более 500 военных Армении

Дмитрий Байков
28 сентября, 2020 08:39
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фото: Pixabay

Армянская армия понесла большие потери в результате эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс–Азербайджан» со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Согласно данным военного ведомства, подразделения Армении в ходе боев понесли серьезные потери в живой силе и технике. Армянская сторона потеряла около 550 военнослужащих. Кроме того, подбиты 22 танка, 15 боевых машин зенитно-ракетного комплекса «ОСА» и 18 беспилотников.

О потерях среди своих военнослужащих в Азербайджане не сообщили, пишет РБК.

Ранее первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что вмешательство извне в конфликт вокруг непризнанного Нагорного Карабаха будет «чрезвычайно опасным».

темы
политика
Армения
Азербайджан
конфликт
Нагорный Карабах
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