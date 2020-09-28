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«Чрезвычайно опасно»: Горбачев против вмешательства в конфликт между Баку и Ереваном

Артем Денисов
28 сентября, 2020 00:01
1 мин
Горбачев
Фото: Svopi.ru

Вмешательство извне в конфликт вокруг непризнанного Нагорного Карабаха будет «чрезвычайно опасным», сообщил первый президент СССР Михаил Горбачев.

«Это может вызвать серьезные последствия в международных отношениях и заставит международную общественность вмешаться в эти события. И тогда уже придется реагировать по-другому», — сообщил политик.

По его словам, обе стороны конфликта должны сами разобраться в создавшейся ситуации и договориться о взаимном сотрудничестве. Как отметил Горбачев, в первую очередь Баку и Ереван должны «искать пути к налаживанию сотрудничества», сообщает РБК.

Тем временем, власти Армении обратились в Европейский суд по правам человека из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Ереван попросил применить меры в отношении Баку. Среди них - обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов, воздержаться от неизбирательных наступательных действий.

темы
Азербайджан
Нагорный Карабах
Горбачев
1 мин