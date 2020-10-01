В Нагорном Карабахе сбит военный вертолет Азербайджана

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Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о том, что Вооруженным силам удалось подбить военный вертолет Азербайджана. Он упал на территорию Ирана.

«1 октября в южной части Арцахско-Азербайджанской зоны конфликта на территории Варазатумба (Леле-Тепе) подразделения обороны подбили вражеский военный вертолет, упавший на территории Исламской Республики Иран», — заявили в Минобороны НКР.

Ведомство отметило, что падение на территорию Ирана не было умышленным, подобные случаи неизбежны, так как боевые действия ведутся у границ этого государства, передает «Коммерсантъ».

Ранее стало известно, что сын премьера Армении отправился воевать в Карабах.