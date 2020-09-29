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В Нагорном Карабахе заявили об уничтожении большого числа техники и солдат

Антон Мельников
29 сентября, 2020 22:25
1 мин
у
Youtube / TK Union

Замминистра обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артур Саркисян заявил, что за день армии удалось уничтожить большое число военной техники и солдат ВС Азербайджана.

«Уничтожено 17 танков, четыре бронетранспортера, три единицы инженерно-технической бронетехники, 13 беспилотников, более 500 военнослужащих», - заявил Саркисян на брифинге.

Замминистра отметил, что бои продолжаются, а войскам НКР удалось отвоевать утраченные ранее позиции.

«Наступательные действия противника сегодня по всем направлениям провалились, с нашей стороны восстановлены потерянные ранее ряд позиций в северном и южном направлениях», - сообщил Саркисян.

Военный отметил, что потери также есть и с армянской стороны, передает «Интерфакс».

Ранее Жириновский предложил присоединить Нагорный Карабах к России.

темы
война
Армения
Азербайджан
Нагорный Карабах
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