Назад в состав России: Жириновский предложил присоединить Нагорный Карабах

Vk.com/zhirinovskyv

Проблему Нагорного Карабаха можно решить путем включения в состав России. Такое решение нагорно-карабахского конфликта предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его мнению, примирить конфликтующие стороны уже нельзя - вражда длится несколько столетий. В связи с этим Жириновский предложил три радикальных варианта.

«Первое — включить Нагорный Карабах в состав Российской Федерации. Тогда Ереван будет доволен и Баку, как компромисс», - сказал политик.

Второй вариант предусматривает включение в состав России обеих республик, пишет ИА REGNUM. Третий способ - царский.

«Царский вариант: царь давал оружие и тем, и другим, и они сами в боях добивались правил. Другого варианта нет», — считает Жириновский.

Ранее сообщалось, что из России в Нагорный Карабах могут отправиться 20 тысяч добровольцев.