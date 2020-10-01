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Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали подозреваемого в убийстве директора приюта для бездомных животных на улице на юго-востоке столицы.

«Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в причинении ранений мужчине днём 1 октября на юго-востоке Москвы, от которых пострадавший скончался», — цитирует сообщение столичного ГУ МВД РИА «Новости».

Сейчас задержанного везут в территориальное подразделение для проведения следственных действий.

Напомним, нападение на главу приюта Александра Ш. произошло сегодня днём на 2-й Вольской улице. Преступник ударил мужчину ножом в шею, пострадавший скончался на месте происшествия до приезда врачей. Что послужило причиной конфликта пока неизвестно. Не исключено, что злоумышленник таил обиду на погибшего.