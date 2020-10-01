Новости Общество
Общество
Умер до приезда «скорой»: В Москве c ножом напали на директора приюта для животных
1 октября, 2020 16:32
1 мин
Фото: Mos.ru
В Москве на 2-й Вольской улице неизвестный мужчина нанес директору приюта для бездомных животных Александру Ш. ножевое ранение в шею. Пострадавший скончался от потери крови до приезда врачей.
По информации телеграм-канала 112, преступник успел скрыться, перепрыгнув через забор. Он объявлен в розыск.
Что послужило причиной конфликта пока неизвестно. Не исключено, что злоумышленник таил обиду на погибшего.
1 мин