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Умер до приезда «скорой»: В Москве c ножом напали на директора приюта для животных

Анастасия Красильникова
1 октября, 2020 16:32
1 мин
Фото
Фото: Mos.ru

В Москве на 2-й Вольской улице неизвестный мужчина нанес директору приюта для бездомных животных Александру Ш. ножевое ранение в шею. Пострадавший скончался от потери крови до приезда врачей.

По информации телеграм-канала 112, преступник успел скрыться, перепрыгнув через забор. Он объявлен в розыск.

Что послужило причиной конфликта пока неизвестно. Не исключено, что злоумышленник таил обиду на погибшего.

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