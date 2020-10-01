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В Москве на 2-й Вольской улице неизвестный мужчина нанес директору приюта для бездомных животных Александру Ш. ножевое ранение в шею. Пострадавший скончался от потери крови до приезда врачей.

По информации телеграм-канала 112, преступник успел скрыться, перепрыгнув через забор. Он объявлен в розыск.

Что послужило причиной конфликта пока неизвестно. Не исключено, что злоумышленник таил обиду на погибшего.