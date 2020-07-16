В Москве задержан нашедший суррогатную мать Алле Пугачевой и Максиму Галкину врач

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По уголовному делу о торговле детьми задержан генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников. В одном из интервью он рассказывал, что подбирал суррогатную мать чете Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

53-летний Мельников в последний раз выходил на связь 13 июля около полуночи. После этого его, скорее всего, задержали и отвезли в изолятор временного содержания на Петровку 38.

Вечером 15 июля в ИВС вызвали медиков - у Мельникова обострилось хроническое заболевание. Его отвезли в 20-ю городскую больницу. Он находится в медицинском учреждении под конвоем.

Как пишет «Московский комсомолец», Мельников может проходить по делу врачей, которые занимались суррогатным материнством. Накануне сообщалось о четырех задержанных акушерах-гинекологах - им вменяют уголовную статью «Торговля людьми» . Уголовное дело связано с гибелью новорожденного в 2019 году. Его тело нашли в квартире в Одинцовском районе Москвы.

Телеведущий Максим Галкин в беседе с РЕН ТВ опроверг информацию о знакомстве с Мельниковым. По его словам, суррогатную мать для их будущих детей подбирала клиника «Мать и дитя» Марка Курцера.