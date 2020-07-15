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В Москве задержали гинекологов по делу о торговле суррогатными детьми для Китая

Лилия Караева
15 июля, 2020 16:56
2 мин
Семья
Dnk174.ru

В Москве задержали четырех акушеров-гинекологов, имеющих отношение к торговле детьми. Вчера у них прошли обыски, сегодня Басманный суд выберет меру пресечения для врачей.

Следственный комитет направил ходатайство об аресте Чернышова В.А., Ашиткова Т.В., Ивановой Ю.Ю. и Панаиоти Л.Р. Им предъявлено обвинение в торговле людьми, «повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, совершенной в составе организованной группы» (статья 127.1 УК РФ), пишет ТАСС.

В январе этого года в квартре в Одинцово нашли труп новорожденного. Рядом с ним были еще трое малышей, они находились с няней из Украины. Оказалось, что все дети были рождены суррогатными матерями, а ребенок скончался от родовой травмы.

В конце июня в московской квартире нашли пятеро младенцев в возрасте от 6 дней до 6 месяцев. С ними была няня-китаянка.

В квартире обнаружили документы на русском и китайском языках о процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве. Граждане Китая не успели забрать детей из-за коронавирусных ограничений.

темы
Москва
суд
суррогатное материнство
акушеры
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