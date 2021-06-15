В Москве задержали снимавшего перформанс о политзаключённых журналиста
Сотрудники правоохранительных органов задержали накануне вечером корреспондента издания Readovka Василия Крестьянинова.
На прошлой неделе он снимал перформанс акциониста Павла Крисевича, выстрелившего себе в голову на Красной площади. Акция имитации самоубийства направлена в поддержку политзаключённых.
О задержании рассказал сам журналист. Это случилось во время его прогулки на Чистых прудах, говорится в Telegram-канале Readovka. Позже стало известно, что Крестьянинову вменяют распитие алкоголя в общественном месте. Правда, полиция, в свою очередь, призналась, что «долго следила» за корреспондентом, передаёт SOTA. Его выпустили из ОВД «Красносельское» через пару часов.
Фотографии Василия - единственные, на которых запечатлен перформанс, уточнили в Readovka.
Ранее стало известно, что Крисевича арестовали на два месяца, в отношении него возбуждено уголовное дело.