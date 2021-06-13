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Политика
Перформанс: Павел Крисевич проведет в СИЗО два месяца по решению суда
13 июня, 2021 17:10
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Pixabay
В Москве Таганский суд вынес решение об аресте Павла Крисевича, в СИЗО он проведет два месяца.
На акциониста завели уголовное дело о хулиганстве после того, как он на Красной площади выстрелил себе в голову шумовыми патронами в рамках акции в поддержку политзаключенных.
Крисевич был задержан вместе с журналисткой Никой Самусик. Против них возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Максимальное наказание по вменяемой им статье - семь лет лишения свободы.
Павел Крисевич проводит перформансы регулярно, и его за это задерживают. В ноябре прошлого года его арестовали на 15 суток в связи с акцией у здания ФСБ на Лубянке. Там он «распял» себя на кресте над горящей грудой уголовных дел, пишет «Московский комсомолец».
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