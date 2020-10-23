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В Москве задержали пытавшегося взломать банкомат с 2 млн рублей мужчину

Марьям Ибрагимова
23 октября, 2020 15:02
2 мин
Фото: gubdaily.ru
Фото: gubdaily.ru

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке кражи денег из банкомата. Когда он пытался взломать аппарат для выдачи и приема средств, в нем находилось порядка двух миллионов рублей. Об этом сообщила замначальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.

По ее словам, ситуация происходила на улице Спартаковской. В помещении банка сработала сигнализация, информация об этом поступила в полицию. Когда правоохранители прибыли на место, они увидели, что злоумышленник пытался вскрыть один из банкоматов.

«На терминале была выдвинута передняя панель и сломана задвижка дверцы. Довести свой преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось по независящим от него обстоятельствам», – цитирует Гузь агентство городских новостей «Москва».

Подозреваемого задержали. Им оказался приезжий из ближнего зарубежья 24-летний молодой человек. Он объяснил, что очень нуждался в деньгах, потому и решился на преступление. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «покушение на кражу». Его арестовали.

Ранее сообщалось, что пьяный россиянин разбил витрину и украл женский манекен с нижним бельем.

темы
кража
банкомат
арест
взлом
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