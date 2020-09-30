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Пьяный россиянин разбил витрину и украл женский манекен с нижним бельём

Дмитрий Байков
30 сентября, 2020 12:45
1 мин
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фото: Pixabay

В Ставрополе неизвестный совершил дерзкое нападение на магазин нижнего белья.

Пьяный мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил витрину магазина и залез внутрь помещения. Буквально через несколько секунд, что свидетельствует о том, что злоумышленник знал зачем идет, он вылез обратно. Трофеем злоумышленника стал женский манекен с нижним бельем, сообщает телеграм-канал «Mash».

Ранее сообщалось, что в Приморском районе северной столицы мужчина ворвался в магазин сотовой связи, избил продавщицу и украл 15 айфонов.

темы
Россия
общество
ограбление
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