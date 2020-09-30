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Общество
Пьяный россиянин разбил витрину и украл женский манекен с нижним бельём
30 сентября, 2020 12:45
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фото: Pixabay
В Ставрополе неизвестный совершил дерзкое нападение на магазин нижнего белья.
Пьяный мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил витрину магазина и залез внутрь помещения. Буквально через несколько секунд, что свидетельствует о том, что злоумышленник знал зачем идет, он вылез обратно. Трофеем злоумышленника стал женский манекен с нижним бельем, сообщает телеграм-канал «Mash».
Ранее сообщалось, что в Приморском районе северной столицы мужчина ворвался в магазин сотовой связи, избил продавщицу и украл 15 айфонов.
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