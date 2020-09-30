Пьяный россиянин разбил витрину и украл женский манекен с нижним бельём

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В Ставрополе неизвестный совершил дерзкое нападение на магазин нижнего белья.

Пьяный мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил витрину магазина и залез внутрь помещения. Буквально через несколько секунд, что свидетельствует о том, что злоумышленник знал зачем идет, он вылез обратно. Трофеем злоумышленника стал женский манекен с нижним бельем, сообщает телеграм-канал «Mash».

Ранее сообщалось, что в Приморском районе северной столицы мужчина ворвался в магазин сотовой связи, избил продавщицу и украл 15 айфонов.