В Москве за россиянами будут следить через смартфоны

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Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) провел торги на определение поставщика оборудования для мониторинга пассажиропотока. За передвижением граждан по Москве будут следить через их смартфоны.

Мэрия Москвы закупит 220 аппаратно-программных комплексов и софт для них. Система будет работать в связке с камерами видеонаблюдения, которые тоже передают данные о пассажирах.

Благодаря этому можно будет оптимизировать движение общественного транспорта в столице. В будущем будет создана карта пассажиропотока, пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что в московском метро система распознавания лиц помогла обнаружить подозреваемого в смертельном ДТП в момент, когда он приспустил защитную маску.