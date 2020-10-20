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В Москве за россиянами будут следить через смартфоны

Дмитрий Байков
20 октября, 2020 11:37
1 мин
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фото: Pixabay

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) провел торги на определение поставщика оборудования для мониторинга пассажиропотока. За передвижением граждан по Москве будут следить через их смартфоны.

Мэрия Москвы закупит 220 аппаратно-программных комплексов и софт для них. Система будет работать в связке с камерами видеонаблюдения, которые тоже передают данные о пассажирах.

Благодаря этому можно будет оптимизировать движение общественного транспорта в столице. В будущем будет создана карта пассажиропотока, пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что в московском метро система распознавания лиц помогла обнаружить подозреваемого в смертельном ДТП в момент, когда он приспустил защитную маску.

темы
Москва
Россия
общество
смартфоны
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