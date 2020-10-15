Подозреваемый в смертельном ДТП снял маску и был вычислен системой распознавания лиц
В московском метро система распознавания лиц помогла обнаружить подозреваемого в смертельном ДТП в момент, когда он приспустил защитную маску.
По данным следствия, мужчина устроил аварию и скрылся с места происшествия. Другой участник ДТП скончался.
По данному факту заведено уголовное дело по двум статьям: за совершение ДТП и оставление в опасности. Подозреваемый был обнаружен на станции «Некрасовка». Он был в капюшоне и в маске, которую спустил на подбородок.
Отмечается, что система распознавания лиц способна вычислить преступника и в маске, однако на это требуется чуть больше времени, сообщает телеграм-канал «Mash».
Систему распознавания лиц установят также в вагонах московского метро. На сайте государственных закупок говорится, что на это будет выделено 1,4 млрд рублей.
Вагоны московского метрополитена оснастят системой распознавания лиц для обеспечения безопасности граждан и оперативного реагирования на возникновение внештатных ситуаций.