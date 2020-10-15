Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Подозреваемый в смертельном ДТП снял маску и был вычислен системой распознавания лиц

Дмитрий Байков
15 октября, 2020 11:03
2 мин
1
фото: Pixabay

В московском метро система распознавания лиц помогла обнаружить подозреваемого в смертельном ДТП в момент, когда он приспустил защитную маску.

По данным следствия, мужчина устроил аварию и скрылся с места происшествия. Другой участник ДТП скончался.

По данному факту заведено уголовное дело по двум статьям: за совершение ДТП и оставление в опасности. Подозреваемый был обнаружен на станции «Некрасовка». Он был в капюшоне и в маске, которую спустил на подбородок.

Отмечается, что система распознавания лиц способна вычислить преступника и в маске, однако на это требуется чуть больше времени, сообщает телеграм-канал «Mash».

Систему распознавания лиц установят также в вагонах московского метро. На сайте государственных закупок говорится, что на это будет выделено 1,4 млрд рублей.

Вагоны московского метрополитена оснастят системой распознавания лиц для обеспечения безопасности граждан и оперативного реагирования на возникновение внештатных ситуаций.

темы
Москва
Россия
общество
метро
ДТП
камеры
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!