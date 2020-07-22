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В московском метро появится система распознавания лиц

Дмитрий Байков
22 июля, 2020 07:06
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фото: Pixabay

Вагоны московского метро оснастят системой распознавания лиц. На сайте государственных закупок говорится, что на это будет выделено 1,4 млрд рублей.

Вагоны московского метрополитена оснастят системой распознавания лиц для обеспечения безопасности граждан и оперативного реагирования на возникновение внештатных ситуаций.

В вагонах появится по восемь камер, также подрядчик должен будет установить оборудование и программное обеспечение, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда вне утреннего часа пик планируют снизить на одной из линий московского метро в качестве эксперимента.

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