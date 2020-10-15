В Москве вводятся новые правила посещения баров и ночных клубов

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 19 октября в столице вводятся новые правила работы и посещения ночных клубов, баров и дискотек.

С 19 октября доступ работников и посетителей развлекательных заведений в Москве, которые работают с полуночи до шести утра, будет возможен только при регистрации номеров телефонов. Такие меры необходимы на тот случай, если у кого-то из посетителей будет обнаружен коронавирус. Всех присутствовавших оповестят и предложат сдать тест на Covid-19.

По словам Собянина, в настоящий момент есть все основания для закрытия всех подобных развлекательных заведений. Однако власти пока не хотят идти на такой кардинальный шаг, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее Собянин рассказал о дистанционке для старших классов и учеников начальной школы.