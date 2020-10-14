Сергей Собянин рассказал о дистанционке для старших классов и начальной школы

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Ученики 6-11 классов в Москве будут переведены на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября. При этом ученики младших классов (1-5) вернутся с каникул также с 19 октября. Об этом 14 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Транспортные карты учащихся 6-11 классов будут по-прежнему заблокированы.

В то время, как старших школьников вновь сажают на электронное обучение, в этот же период не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации Москвы, следует из Указа мэра Москвы.

Также поступить рекомендовано и негосударственным образовательным организациям

Ранее сообщалось, что почти половина сотрудников Следственного комитета РФ будут переведены на удаленку. Об этом сообщается на сайте ведомства.