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Общество
Сергей Собянин рассказал о дистанционке для старших классов и начальной школы
14 октября, 2020 09:41
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фото: Flickr
Ученики 6-11 классов в Москве будут переведены на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября. При этом ученики младших классов (1-5) вернутся с каникул также с 19 октября. Об этом 14 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Транспортные карты учащихся 6-11 классов будут по-прежнему заблокированы.
В то время, как старших школьников вновь сажают на электронное обучение, в этот же период не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации Москвы, следует из Указа мэра Москвы.
Также поступить рекомендовано и негосударственным образовательным организациям
Ранее сообщалось, что почти половина сотрудников Следственного комитета РФ будут переведены на удаленку. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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