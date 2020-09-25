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В Москве вводят резервные койки для больных коронавирусом

Дмитрий Байков
25 сентября, 2020 14:27
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фото: Pixabay

В Москве начали вводить в эксплуатацию резервные койки для больных с коронавирусом. Об этом сообщила сегодня заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам раковой, в Москве растет число случаев заражения коронавирусом, это общемировая тенденция. В связи с этим столичные власти работают над обеспечением наличия достаточного объема коек для больных.

Также Ракова подчеркнула, что московские больницы продолжат оказывать плановую и экстренную помощь в полном объеме, пишет ТАСС.

Ранее первый зампред Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил, что в России школы могут вернуть на удаленное обучение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

темы
Москва
Россия
общество
коронавирус
больницы
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