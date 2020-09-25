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Российские школы могут вернуть на «удаленку» из-за коронавируса

Дмитрий Байков
25 сентября, 2020 12:50
1 мин
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фото: Pixabay

В России школы могут вернуть на удаленное обучение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказал первый зампред Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

По словам Смолина, если число заболевших коронавирусом будет расти, то вполне возможно, что российские школы будут вынуждены перейти на удаленное обучение.

Также чиновник отметил, что «второй волны пандемии вряд ли удастся избежать». Тогда придется принимать решение о переводе на дистанционное обучение, пишет «Интерфакс».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о пострегистрационных исследованиях препарата против коронавируса «Спутник V», а также назвал число россиян, которые уже были вакцинированы.

темы
Россия
дети
коронавирус
школы
удаленка
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