В Минздраве рассказали о числе вакцинированных и о их самочувствии

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о пострегистрационных исследованиях препарата против коронавируса «Спутник V», а также назвал число россиян, которые уже были вакцинированы.

По словам Мурашко, в России более 3,5 тысяч добровольцев уже получили вакцину «Спутник V». Пострегистрационные испытания идут штатно.

Также он отметил, что в настоящее время еще две российские вакцины проходят клинические исследования. Россияне в дальнейшем смогут выбирать между препаратом «Спутник V», вакциной института Чумакова и центра «Вектор», пишет «РИА Новости».

Тем временем выяснилось, что популярный голливудский актер и продюсер Эдриан Броуди также стал добровольцем в испытаниях российской вакцины от коронавируса. Артист сообщил, что ему сделали прививку и препарат совершенно безопасен.