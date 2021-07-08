В Москве возбудили первое уголовное дело о покупке фальшивого QR-кода
В столице РФ возбудили первое уголовное дело о покупке «липового» QR-кода, якобы подтверждающего защиту от коронавирусной инфекции и позволяющего беспрепятственно проникать в различные заведения и организации города. Об этом рассказал начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов.
Он уточнил, что дело возбуждено по статье «мошенничество», и оно далеко не последнее. Милованов добавил также, что за приобретение QR-кода граждан могут заключить в тюрьму на два года.
Кроме того, выяснилось, что за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестов в Москве тоже возбудили уголовные дела – их число достигло 55-ти, передает ТАСС.
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