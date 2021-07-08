Москвичам разрешили отдыхать на улице без QR-кода до 1 августа
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что ситуация с распространением коронавируса в городе начинает стабилизироваться. Уровень заражения по-прежнему считается высоким, но он немного снизился по сравнению с данными за прошлую неделю.
В столице не собираются вводить новые ограничения. Более того, власти намерены пойти навстречу местным жителям и туристам, пока не решившимся сделать прививку от COVID-19. Например, стало известно о возобновлении работы некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе.
«Кроме того, по просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа», – написал Собянин в своем блоге.
Он подчеркнул, что ежедневно в Москве вакцину от коронавируса получают около 100 тысяч человек.
Ранее сообщалось о том, что мэр столицы открыл на площадке Гостиного двора крупнейший в Европе пункт вакцинации от коронавируса.