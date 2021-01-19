В Москве вытирают ноги о Сергея Есенина

Литературный институт

В московском супермаркете посетители вытирают ноги о коврик с портретом поэта Сергея Есенина. Соответствующее видео снял местный житель.

Коврик с изображением поэта положили в тамбуре магазина «Дикси» на улице Маршала Бирюзова. Об этом написал Telegram-канал Mash. На видео последний поэт деревни изображен на фоне уже грязных от ног белых берез.

По всей вероятности, тот, кто принес коврик, не знал, как выглядит поэт. Нареканий со стороны посетителей не было.

Ранее москвичей возмутил памятник Сергею Есенину в образе упавшего ангела.