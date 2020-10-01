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Установленный в Москве памятник Сергею Есенину в образе упавшего ангела возмутил всех

Лилия Караева
1 октября, 2020 16:33
1 мин
Памятник Есенину
Baltija.eu

К 125-летию поэта Сергея Есенина открыли памятник в Москве. Родственница писателя рассказала, что он получился не самым удачным.

Правнучатая племянница поделилась собственным мнением: «Да, видела памятник. Мне он не сильно понравился. Может быть, образ упавшего ангела не сложился... Возможно, сама идея была хорошая, но воплощение мне не понравилось».

Пользователи соцсетей тоже раскритиковали задумку автора. Они отмечают, что памятник вышел «жутковатым» и «ужасным», пишет «Газета.ру». В сети окрестили памятник «Опрокинутым Есениным».

Филолог Николай Подосокорский написал: «Я бы назвал сие творение просто «Пьяный ангел».

Памятник установили на территории Московского государственного музея С.А. Есенина. Автор скульптуры - Григорий Потоцкий. Он назвал работу «Ангел русской поэзии».

Ранее памятнику Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище установили запрещенную 38 лет назад голову.

темы
Москва
памятник
Есенин
1 мин