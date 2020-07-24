Памятнику на могиле Владимира Высоцкого приделали запрещенную 38 лет назад голову

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К 40-летию со дня смерти поэта и артиста Владимира Высоцкого на его могиле на Ваганьковском кладбище близкие решили обновить памятник и поменяли голову. В новом виде монумент стал выше и сменилось выражение лица барда - поклонники заявили, что Высоцкий перестал быть похожим на себя.

Создатель памятника Александр Рукавишников рассказал, что монумент стал на 60 сантиметров выше. Произошли изменения в изображении лица - оно стало мягче.

Скульптор рассказал, что проект был задуман в 1981 году, но его не разрешили реализовать - он не проходил по высоте и идеологии.

«Это не новый вариант, это то, что запрещалось сделать 38 лет назад, я сделал так, как хотел сделать 38 лет назад, но мне не разрешали. Я изменил высоту и выражение лица», - прокомментировал Рукавишников РЕН ТВ.

Сын Высоцкого Никита убежден, что сделал правильно, поменяв голову, так как является наследником могилы отца.

«Мне показалось это правильным. Он стал выше. По-другому выглядит его скульптура немного. На мой взгляд, сделано достойно и правильно, так как мы хотели сделать когда-то», - сказал наследник телеканалу «Звезда».

«Старую голову» планируют передать в музей Никиты Высоцкого.

Поклонники поэта не одобрили изменения и потребовали вернуть прежний монумент.