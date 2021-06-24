В Москве выкатили новые требования к доставщикам еды
Работающие курьерами в Москве граждане будут обязаны привиться от коронавирусной инфекции. Такое решение вынесли в Управлении Роспотребнадзора по городу.
«Дополнить постановления Главного государственного санитарного врача по Москве «О проведении профилактических прививок группам граждан по эпидемическим показаниям» абзацем следующего содержания: “доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской”», — говорится в изменениях, внесённых к документу.
Напомним, Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева обязала работодателей в сфере торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми проследить за тем, чтобы 60% трудящихся компании получили вакцину против коронавирусной инфекции. Сделать это необходимо до 15 августа.
Ранее в оперштабе Москвы заявили о необходимости сделать прививку от COVID-19 даже при наличии высокого уровня антител.