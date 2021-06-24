В Москве требуют сделать прививку от COVID-19 даже при высоком уровне антител
Стоит ли делать прививку от коронавируса при высоком уровне антител? В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице РФ убеждены — стоит. Все дело в том, что пока многие процессы попросту не изучены, а защититься от вируса необходимо, учитывая ухудшение эпидемиологической обстановки в стране, в частности, в Москве.
«В настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», — разъяснили необходимость получения препарата в оперштабе.
Кроме того, эксперты настоятельно рекомендуют гражданам не проходить тест на антитела перед прививкой, передаёт РИА Новости.
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