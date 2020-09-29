В Москве усилили охрану в местах работы армян и азербайджанцев

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В Москве усилили охрану на продуктовых базах, где работают выходцы из Азербайджана и Армении. Это сделано на фоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Об усилении охраны рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Сейчас ведём мониторинг, отслеживаем по крупным базам, где есть представители и той, и другой стран, что у них там происходит», - сообщил чиновник.

По его словам, охрана там и так была, но ее пришлось усилить. Ведомство следит за скоплениями представителей разных национальностей.

По словам Немерюка, информации о каких-либо проблемах не поступало, пишет Life Shot.

Ранее власти Москвы предупредили армянскую и азербайджанскую диаспоры на предмет возникновения конфликтов.