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Общество
В Москве усилили охрану в местах работы армян и азербайджанцев
29 сентября, 2020 14:16
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Flickr
В Москве усилили охрану на продуктовых базах, где работают выходцы из Азербайджана и Армении. Это сделано на фоне конфликта в Нагорном Карабахе.
Об усилении охраны рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Сейчас ведём мониторинг, отслеживаем по крупным базам, где есть представители и той, и другой стран, что у них там происходит», - сообщил чиновник.
По его словам, охрана там и так была, но ее пришлось усилить. Ведомство следит за скоплениями представителей разных национальностей.
По словам Немерюка, информации о каких-либо проблемах не поступало, пишет Life Shot.
Ранее власти Москвы предупредили армянскую и азербайджанскую диаспоры на предмет возникновения конфликтов.
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