В Москве учителя будут проводить экспресс-тесты на ковид. Родители пожаловались в Следственный комитет
Решение мэрии Москвы проводить экспресс-тестирование на коронавирус в школах столкнулось с сопротивлением со стороны родителей учащихся. Они направили жалобу в Следственный комитет России - законные представители недовольны, что тесты будут проводить учителя.
Авторы жалобы отмечают, что согласие родителей на процедуру не требуется. Более того, при тестировании собираются использовать фото- и видеофиксацию.
Не сдавших тесты не допустят к занятиям. Родители указывают, что учителя будут использовать тесты компании Rapid Bio. В инструкции говорится, что изделие должно использоваться только специалистами.
Родители попросили проверить решение главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна и устранить нарушения, если они будут выявлены. Текст жалобы оказался в распоряжении издания Meduza* (признано иноагентом).
С 14 октября тестирование будут проводить в 10 московских школах.
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