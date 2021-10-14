Сколько осталось до перехода к чрезвычайным мерам в «захлебывающейся» от коронавируса РФ? Ответ Кремля
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили об условной черте, после которой власти готовы перейти к чрезвычайным мерам по коронавирусу. Напомним, за последние сутки в стране выявлено больше 31 тысячи новых случаев COVID-19 - это максимальное число с начала пандемии.
Песков заявил, что такой черты не существует. Он констатировал - за два года пандемии накоплен определенный опыт, стало больше технологий и протоколов лечения.
Кремлевский чиновник заметил, что региональные власти в зависимости от ситуации с коронавирусом самостоятельно принимают решения.
«До тех пор пока в отдельно взятом регионе инфраструктура здравоохранения не захлебывается, так оно и будет продолжаться», - сказал Песков. Его слова приводит РБК.
Он напомнил, что надо продолжить разъяснять людям необходимость прививки.
Ранее сообщалось, что отдыхавшие за границей москвичи получили штрафы за отсутствие теста на коронавирус. Нарушителей с 1 августа 2020 года оказалось много, а сумма взысканий составила 22,6 млн рублей.