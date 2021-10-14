Отдыхавшие за границей москвичи попались на штрафы за отсутствие теста на коронавирус на 22,6 млн рублей
Столичные власти предписали вернувшимся с зарубежных курортов москвичам без теста на коронавирус выплатить штрафы. То же самое коснулось тех, кто забыл внести результаты теста в базу портала госуслуг – нет отметки, значит, нет теста. Нарушителей с 1 августа 2020 года получилось много, поэтому сумма штрафов составила 22,6 млн рублей.
Подсчётом халатных граждан занялись в столичном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
За отсутствие теста москвичам, которые вернулись из-за рубежа, вменяют административное правонарушение. Штраф составляет 40 тысяч рублей.
Всего было направлено 8,9 тысячи уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении, составлено 5,3 тысячи протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.
«По результатам рассмотренных судами дел, 1 тысяче 836 гражданам присуждены штрафы на сумму 22 млн 670 тысяч рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, и по ним назначены даты заседаний», – следует из сообщения Роспотребнадзора.