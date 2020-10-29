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В Москве таксист облил себя бензином и угрожал самосожжением

Дмитрий Байков
29 октября, 2020 11:48
1 мин
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фото: Flickr

В Москве мужчина облил себя бензином в офисе «Яндекс.Такси». Он угрожал себя поджечь.

По предварительным данным, мужчина работал в такси три года. На такой шаг он пошёл из-за недовольства системой в «Яндекс.Такси». Таким образом он пытался достучаться до руководства.

Мужчину задержали сотрудники полиции, обстоятельства происшествия выясняются, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее сообщалось, что супружеская пара была вынуждена оплатить 14 тысяч рублей за поездку по Москве. Чтобы получить эту сумму, водитель запер их в автомобиле и не выпускал.

темы
Москва
Россия
общество
такси
происшествие
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