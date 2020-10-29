Новости Общество
Общество
В Москве таксист облил себя бензином и угрожал самосожжением
29 октября, 2020 11:48
1 мин
фото: Flickr
В Москве мужчина облил себя бензином в офисе «Яндекс.Такси». Он угрожал себя поджечь.
По предварительным данным, мужчина работал в такси три года. На такой шаг он пошёл из-за недовольства системой в «Яндекс.Такси». Таким образом он пытался достучаться до руководства.
Мужчину задержали сотрудники полиции, обстоятельства происшествия выясняются, сообщает телеграм-канал «RT».
Ранее сообщалось, что супружеская пара была вынуждена оплатить 14 тысяч рублей за поездку по Москве. Чтобы получить эту сумму, водитель запер их в автомобиле и не выпускал.
поддержать проект
1 мин