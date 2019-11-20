Московский таксист взял за поездку 14 тысяч рублей

Супружеская пара была вынуждена оплатить 14 тысяч рублей за поездку по Москве. Чтобы получить эту сумму, водитель запер их в автомобиле и не выпускал.

Московская полиция проводит проверку по обращению в отдел полиции Пресненского района. Как следует из заявления, супружеская пара остановила на улице Арбат такси, на котором они поехали к отелю в Скатерном переулке. Оба должны были в этот день улетать в Воронеж.

Таксист привез заявительницу и ее мужа по адресу и сообщил, что по счетчику надо оплатить 13 тысяч рублей за услуги. После того как женщина сказала, что это дорого, водитель такси запер автомобиль и заявил, что не выпустит гражданку и ее мужа из машины пока они не заплатят.

В итоге, супруг был вынужден передать водителю банковскую карту и только после того, как таксист снял 14 тысяч рублей с помощью терминала в автомобиле, муж с женой смогли уйти.

В настоящее время московская полиция проводит проверку по факту полученной информации, пишет «РИА Новости».

Минтранс разработал законопроект, который запрещает опасным преступникам работать в такси. Инициатива принадлежала мэру Москвы Сергею Собянину, который объяснял, что «вряд ли кому-то хочется попасть пассажиром к такому водителю».

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