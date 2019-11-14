В России запретят насильникам и убийцам работать таксистами

Минтранс разработал законопроект, который запрещает опасным преступникам работать в такси. Инициатива принадлежала мэру Москвы Сергею Собянину, который объяснял, что «вряд ли кому-то хочется попасть пассажиром к такому водителю».

Согласно документу, юридические лица и ИП не смогут допускать к управлению автобусами, трамваями, троллейбусами, такси лиц, имеющих судимость по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование», «Теракт», «Организация террористического сообщества», «Организация деятельности террористической организации». На имеющих условный срок запрет распространяться не будет, пишет «Коммерсантъ».

После принятия закона в течение 120 дней водители такси и общественного транспорта должны будут предоставить справку из полиции о судимости. В противном случае сотрудника отстранят от работы.

Законопроект был разработан по поручению президента России Владимира Путина. Документ должны были подготовить до 15 ноября 2017 года.

Ранее в Якутии запретили мигрантам работать в такси.

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