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В Москве Роспотребнадзор закрыл отделение «Альфа-банка»

Дмитрий Байков
9 октября, 2020 07:55
2 мин
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фото: Flickr

В Москве Роспотребнадзор опечатал отделение «Альфа-банка» на улице Люблинская в районе Марьино. Об этом сообщил ведущий специалист-эксперт территориального отдела управления ведомства в ЮВАО Роман Павлов.

По словам Павлова, в ходе проверки проведенной совместно с Объединением административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) были выявлены серьезные нарушения. В частности, в отделении банка не проверяли температуру на входе. Также не было установлено бактерицидных облучателей воздуха и отсутствовали антисептики.

В настоящее время работа банка приостановлена. За данные нарушения предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей или закрытие на 90 дней, пишет «РИА Новости».

Ранее в Москве закрыли нескольких крупных магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия». Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По словам чиновника, за нарушение масочно-перчаточного режима несколько крупных магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора.

темы
Москва
Россия
Роспотребнадзор
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