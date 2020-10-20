В Москве разыскиваемый преступник не надел перчатки в метро и был задержан

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Контролер ГКУ «Организатор перевозок» в московском метро остановил мужчину за то, что он находился в вагоне без перчаток. При этом у нарушителя масочно-перчаточного режима не оказалось и документов.

Мужчину отвели в полицию и там выяснилось, что он объявлен в федеральный розыск за угон автомобиля. Таким образом, ему грозит штраф 5 тыс. рублей и уголовная ответственность, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что сотрудники московской полиции начали проверку соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.