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Общество
В Москве разыскиваемый преступник не надел перчатки в метро и был задержан
20 октября, 2020 08:35
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фото: Flickr
Контролер ГКУ «Организатор перевозок» в московском метро остановил мужчину за то, что он находился в вагоне без перчаток. При этом у нарушителя масочно-перчаточного режима не оказалось и документов.
Мужчину отвели в полицию и там выяснилось, что он объявлен в федеральный розыск за угон автомобиля. Таким образом, ему грозит штраф 5 тыс. рублей и уголовная ответственность, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что сотрудники московской полиции начали проверку соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.
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