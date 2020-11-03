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В Москве построят еще 25 станций метро к 2023 году

Марьям Ибрагимова
3 ноября, 2020 15:20
2 мин
Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

Со следующего года в Москве начнется строительство еще 25 станций метрополитена. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

Сообщается, что развитие транспортной инфраструктуры является ключевым приоритетом Адресной инвестиционной программы города на 2021-2023 годы. Так, за счет городского бюджета местные власти планируют ввести в эксплуатацию 58,1 километра линий метрополитена, а также 33 объекта транспортно-пересадочных узлов. Кроме того, за этот же период в Москве построят четыре электродепо, в которые поезда будут прибывать на ремонт в случае поломки, там же они будут отстаиваться ночью.

«В частности, речь идет об участках Большой кольцевой, Солнцевской – от «Рассказовки» до станции «Внуково», Сокольнической – от «Коммунарки» до «Потапова» и Люблинско-Дмитровской – от «Селигерской» до Северного района и станции «Южный порт» – линий», – передает пресс-служба мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что проезд в московском метро стал дешевле.

темы
Москва
транспорт
метрополитен
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