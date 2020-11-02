Проезд в московском метро стал дешевле. Список станций

Фото: flickr.com

В метро Москвы ввели скидки на проезд в размере до 50%.

Они доступны вне часа пик на двух линиях метрополитена с 2 ноября. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

Скидка будет доступна только в рабочие дни до 2 июля 2021 года, сообщает ТАСС.

При участии в эксперименте у владельца банковской карты спишется 22 рубля вместо 44. Для владельцев карты «МИР» проезд станет дешевле еще на 10 рублей до окончания акции партнеров метро. При оплате картами MasterCard или Visa общая стоимость за поездки будет списываться на следующие сутки после их совершения.