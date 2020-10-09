В Москве после отмены соцкарт пенсионеры и школьники пытались пройти в метро 93 тыс. раз
С 9 октября по указу мэра Москвы Сергея Собянина заблокировали социальные карты. Тем не менее, только за сегодняшнее утро пенсионеры и школьники свыше 93 тысяч раз пытались пройти в метро. Об этом городской департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале.
«Никаких проблем с потоком пассажиров и скоплением людей на станциях метро не допущено. За все утро 33 тысячи 405 пассажиров в возрасте 65+, с хроническими заболеваниями и школьников пытались больше 93 тысяч раз пройти в подземку», – говорится в сообщении департамента.
Отмечается, что в Москве подготовились к пассажирам с неработающими социальными картами, поэтому в метро дежурили 350 человек, которые им помогали.
Ранее сообщалось, что Собянин выпустил указ, приостанавливающий льготный проезд для школьников и пенсионеров в связи с распространением коронавирусной инфекции.