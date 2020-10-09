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В Москве после отмены соцкарт пенсионеры и школьники пытались пройти в метро 93 тыс. раз

Марьям Ибрагимова
9 октября, 2020 18:04
1 мин
Фото: ru24.net
Фото: ru24.net

С 9 октября по указу мэра Москвы Сергея Собянина заблокировали социальные карты. Тем не менее, только за сегодняшнее утро пенсионеры и школьники свыше 93 тысяч раз пытались пройти в метро. Об этом городской департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале.

«Никаких проблем с потоком пассажиров и скоплением людей на станциях метро не допущено. За все утро 33 тысячи 405 пассажиров в возрасте 65+, с хроническими заболеваниями и школьников пытались больше 93 тысяч раз пройти в подземку», – говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что в Москве подготовились к пассажирам с неработающими социальными картами, поэтому в метро дежурили 350 человек, которые им помогали.

Ранее сообщалось, что Собянин выпустил указ, приостанавливающий льготный проезд для школьников и пенсионеров в связи с распространением коронавирусной инфекции.

темы
Москва
Собянин
Telegram
метрополитен
Депздрав
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