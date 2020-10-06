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Чтобы оставить пенсионеров и школьников по домам Собянин отменил бесплатный проезд

Лилия Караева
6 октября, 2020 13:12
1 мин
Пенсионер
Pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, которым с 9 октября приостанавливает льготный проезд для школьников в общественном транспорте. Их социальные карты будут временно заблокированы.

«Мы сделали это для того, чтобы ребята посидели дома или на дачах...», - обосновал инициативу Собянин.

До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд для жителей Москвы старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

В указе также говорится, что продажи билетов в театры, музеи, концертные залы будут переведены исключительно в электронный вид.

Ранее Сергей Собянин подписал указ о двухнедельных каникулах в школах с 5 по 18 октября.

темы
Сергей Собянин
коронавирус
транспорт
проезд
ограничения
школьники
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