Чтобы оставить пенсионеров и школьников по домам Собянин отменил бесплатный проезд

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Мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, которым с 9 октября приостанавливает льготный проезд для школьников в общественном транспорте. Их социальные карты будут временно заблокированы.

«Мы сделали это для того, чтобы ребята посидели дома или на дачах...», - обосновал инициативу Собянин.

До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд для жителей Москвы старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

В указе также говорится, что продажи билетов в театры, музеи, концертные залы будут переведены исключительно в электронный вид.

Ранее Сергей Собянин подписал указ о двухнедельных каникулах в школах с 5 по 18 октября.