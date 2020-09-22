В Москве по дороге из школы пропала 12-летняя девочка

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В Москве ведутся поиски пропавшей 12-летней девочки. Об этом сообщила сегодня представитель столичного следственного управления СК Юлия Иванова.

По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Сообщается, что Диана Жулина, 2008 года рождения, вышла из школы 21 сентября. В настоящее время ее место нахождения неизвестно, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье к пункту охраны поселка при совхозе «Останкино» Дмитровского городского округа пришел плачущий двухлетний мальчик с различными травмами. Как выяснилось позднее, ребенка на протяжении двух с половиной недель избивал сожитель его матери.