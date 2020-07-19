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В Подмосковье на улицу выбежал двухлетний плачущий ребенок. Его регулярно избивал отчим

Анастасия Красильникова
19 июля, 2020 20:14
1 мин
Фото
Фото: mos.ru

В Подмосковье к пункту охраны поселка при совхозе «Останкино» Дмитровского городского округа пришел плачущий двухлетний мальчик с различными травмами. Как выяснилось позднее, ребенка на протяжении двух с половиной недель избивал сожитель его матери.

Малыша встретила местная жительница, которая вызвала врачей и полицию. В больнице у мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, перелом верхней челюстной пазухи, ушибы и ссадины.

По подозрению в истязании малыша задержан 22-летний житель Дмитрова, против него возбудили дело по статье «Истязание». В отношении 29-летней матери ребенка также было заведено дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

По данным издания «Подъём», детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова уже взяла это дело на личный контроль. Сейчас, по её словам, жизни малчика ничего не угрожает. Его дальнейшая судьба зависит от расследования МВД и органов опеки.

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происшествия
дети
Подмосковье
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