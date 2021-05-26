Новости – Люди
Люди
В Москве планируют обязательную вакцинацию от COVID-19? Близкий к мэрии источник раскрыл все карты
26 мая, 2021 10:28
1 мин
1 мин
Aleksander Polyakov/Global Look Press
Близкий к мэрии Москвы источник рассказал, что обязательная вакцинация от коронавируса в Москве не планируется. Однако после выборов в Госдуму она не исключена.
Об этом написал Telegram-канал Раньше всех. Ну почти со ссылкой на «Ведомости».
Как сообщил изданию собеседник, отказ от обязательной вакцинации в Москве связан с выборами - принудительные прививки «могут сказаться на протестных настроениях».
После выборов в Госдуму 19 сентября не исключен вариант, что вакцинация начнется и будет носить обязательный характер.
Накануне сообщалось о введении обязательной вакцинации в Якутии. Спустя время власти убрали слово «обязательная» и назвали вакцинацию массовой.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку