В Москве открыли памятник врачам, спасающих людей с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл у музея истории медицины Сеченовского университета памятник врачам, которые борются с пандемией коронавируса. Инициатива постановки памятника принадлежит жителям. В церемонии также приняла участие памятника вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Собянин отметил, что главный памятник, который поставили себе сами врачи и медработники – это 1,5 млн вылеченных пациентов в Москве, десятки тысяч спасенных жизней. По словам градоначальника, монумент стал символом трудного и сложного этапа жизни.
Татьяна Голикова в свою очередь заявила о важности чествования героев, которые спасают жизни от смертельного вируса. Это и врачи, и студенты, и волонтеры, и нянечки, и медсестры, и водители неотложки. На данный момент в «красной зоне» трудятся 280 тысяч медработников.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко также высказал слова благодарности всем, кто борется с пандемией, не считаясь с собственным временем, с семьями.
В окружении Путина появились больные коронавирусной инфекцикей. Тем не менее, президент РФ уверен в эффективности отечественной вакцины «Спутник V».