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Политика
Коронавирус в окружении Владимира Путина не посеял сомнений в «головах» Кремля
16 сентября, 2021 14:37
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Youtube / Музеи Московского Кремля
Несмотря на случаи заражения коронавирусом в окружении президента РФ Владимира Путина, нет причин сомневаться в эффективности отечественной вакцины «Спутник V». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Его спросили, не ставит ли под сомнение эффективность вакцины то, что в окружении Путина заболели десятки сотрудников.
«Нет, не ставит», - ответил Песков, отметив, что даже при вакцинации писк быть инфицированным остается.
Он напомнил, что вакцины от коронавируса предохраняют от реанимации и смерти, при этом риск «поймать вирус» и перенести болезнь в легкой форме остается, передаёт «ТАСС».
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