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В Москве остановили продажу билетов на концерты и спектакли на весь октябрь

Лилия Караева
1 октября, 2020 11:44
1 мин
Билеты
Piqsels.com

Москонцерт перестал продавать билеты на мероприятия с 1 по 31 октября. Представители организации заявили, что сами концерты и спектакли пока не отменяются.

В Москонцерте не уточнили, связано ли это с коронавирусом. В госучреждении сказали РБК, что запрета не было, а решение по мероприятиям будет приниматься 1 октября.

Ранее в Москве был зафикисрован новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Как следствие, власти рекомендовали жителям старше 65 лет оставаться дома. В школах объявили двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков частично подтвердил, что все посетители Владимира Путина перед встречей проходят обязательный карантин.

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Москонцерт
1 мин