Спасти президента: слухи о карантине для всех посетителей Путина подтвердил Песков

Kremlin.ru

Каждый, кто встречается с президентом России Владимиром Путиным, проходит обязательный карантин. Это частично подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он признался, что кто-то проходит двухнедельный карантин, некоторые чиновники изолируются на несколько дней, а другие вообще не проходят его. По словам Пескова, это зависит от эпидемиологической обстановки в каждом министерстве и офисе.

Пресс-секретарь Путина отметил, что «в Администрации президента, как и везде, есть заболевшие, есть переболевшие, есть болеющие», пишет РИА Новости.

Ранее о карантине перед встречей с Путиным написал «Проект». Издание утверждало, что «всем людям, которым предстоит оказаться рядом с главой государства, невзирая на регалии и возраст, приходится отбывать очень строгий двухнедельный карантин». Приближенные президента проходят карантин в резиденции в Ново-Огарево. Есть места в комплексе правительственных дач на улице Косыгина в Москве и пансионате «Дагомыс» в Сочи. Карантин перед встречей проходили главы «Газпрома» и Росмолодежи Алексей Миллер и Александр Бугаев.

28 сентября Путин пообещал привиться от коронавируса и отправиться в Южную Корею.